حضور پرتعداد پیشکسوتان پرسپولیس در ورزشگاه/ تذکر داور به بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران از هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

* تعداد زیادی از پیشکسوتان پرسپولیس با حضور در جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا کردند. احمدرضا عابدزاده، مجتبی محرمی، ضیاءعربشاهی، محمد پنجعلی، مرتضی کرمانی‌مقدم، جمشید شاه‌محمدی، بهروز سلطانی از جمله تماشاگران این مسابقه بودند.

* دیوید ویکروم بازیکن پیشین تیم فوتبال نفت هم که این روزها دچار مصدومیت است این مسابقه را از نزدیک تماشا می کند.

* پس از اینکه پرسپولیس گل اول را توسط حسین ماهینی به ثمر رساند، علیرضا بیرانوند سجده شکر به عمل آورد.

* در بین دو نیمه علی دایی سه تعویض همزمان انجام داد که این موضوع تعجب حاضران را به همراه داشت.

* پس از ماهینی مهدی طارمی هم گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند تا علاوه بر اینکه در جدول گلزنان چهار گله شود زوج بوشهری برای سرخ‌پوشان در این مسابقه برای پرسپولیس گلزنی کرده باشند.

* بیشتر عکاسان حاضر در ورزشگاه پشت دروازه نفت استقرار داشتند و تنها سه عکاس پشت دروازه پرسپولیس حضور دارند.

* داور دیدار پرسپولیس و نفت به علیرضا بیرانوند تذکر داد تا روی شروع مجددها و ضربات دروازه بیش از حد معطل نکند. این داور پس از چند دقیقه به همین خاطر به بیرانوند کارت زرد نشان داد.

* همچنین مربیان دو تیم در طول بازی در صحنه هایی به قضاوت داور معترض شدند.

* علی اکبر طاهری هم مانند سایر مسابقات از نزدیک این بازی را تماشا کرد.