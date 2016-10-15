اعضای بدن بیمار گلستانی به بیماران نیازمند اهدا شد

زهرا شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای گذشته فردی ۴۷ ساله بانام علی تمسکنی زاهدی که در خواب دچار سکته مغزی شده بود و ۹ روز هم در کما به سر برده بود، با رضایت خانواده به تهران منتقل و کلیه‌ها و نسوج وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: این فرد دهمین فرد گلستانی است که در سال ۹۵ اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا می‌شود.

مسئول شناسایی اعضای پیوندی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: اهدای عضو کار خداپسندانه‌ای است که بیماران مرگ مغزی می‌توانند با رضایت خانواده‌شان اعضای پیوندی خود را به بیماران نیازمند اهدا کنند و ارمغان زندگی دوباره را باروح بزرگشان بر جان دیگران ترسیم کنند.