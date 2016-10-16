جشنواره فن آفرینی «شیخ بهایی» اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، کورش خسروی گفت: جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به جشنواره سیزدهم از مردادماه ۱۳۹۵ آغاز شده است و امیدواریم در این دوره جشنواره شاهد حضور پررنگ‌تر و قوی‌تر سرمایه‌گذاران باشیم.

وی افزود: امیدواریم جشنواره سیزدهم برای اولین مرتبه چند فرصت سرمایه‌گذاری فن‌آفرینی در قالب ابزارهای جدید تامین مالی مانند صندوق پروژه، صندوق جسورانه یا شرکت‌های دانش بنیان پذیرش شده در بازار SME ها به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند عرضه شود.

دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی ادامه داد: به منظور ارتقا کیفیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همه این طرح‌ها از مسیر داوری جشنواره، یعنی بخش طراحان کسب و کار و فن آفرینان عبور خواهند کرد و در صورت تایید داوران این دوکارگروه طرح‌ها به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی روزهای ۱ تا ۲ اردیبهشت ۹۶ همزمان با سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی برگزار می‌شود، اضافه کرد: جشنواره ملی شیخ بهایی هر ساله از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف فن‌آفرینی با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.