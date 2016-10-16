بیش از ۲۰ حاجی افغانستانی از عربستان بازنگشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو کلید»، وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کرد که روند بازگشت زائران افغانستانی از عربستان سعودی به این کشور رسما پایان یافته است اما حدود 20 نفر از آنها به کشور بازنگشته اند.

«داعی الحق عابد» معاون مالی و اداری این وزارت گفت: امسال از افغانستان افزون بر ۲۴ هزار زائر، یک‌ هزار و پنجاه کارمند وزارتخانه های حج و اوقاف، وزارت بهداشت و برخی ادارات دولتی این کشور برای شرکت در مراسم ادای فریضه حج به عربستان رفته بودند.

به گفته‌ وی، روند بازگشت این زائران، شب گذشته رسما پایان یافت. در جریان ادای فریضه حج، ۱۷ زائر افغانستانی جان خود را از دست داده اند و چهار نفر از آنها نیز به اتهام ارتکاب جرائم مختلف از سوی پلیس عربستان بازداشت شده‌اند.

با این حال، مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کردند که امسال تسهیلات بیشتری برای زائران افغانستانی در عربستان فراهم شده بود.