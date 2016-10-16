حمایت «کلودیو براوو» از هم تیمی سابقش

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلودیو براوو» دروازه بان تیم فوتبال منچسترسیتی از «مارک آندره ترشتگن» رقیب سابقش در دروازه بارسلونا، به خاطر اشتباهاتش در بازی مقابل سلتاویگو، حمایت کرده است.

این دو نفر طی دو سال گذشته برای پوشیدن پیراهن شماره یک بارسلونا با یکدیگر رقابت می کردند، در حالیکه «براوو» در بازی های لالیگا به میدان می رفت و «ترشتگن» نیز در لیگ قهرمانان و کوپا دل ری به کار گرفته می شد.

باشگاه منچسترسیتی در اوایل تابستان تمایل به جذب «ترشتگن» داشت اما نهایتاً بعد از اینکه مشخص شد بارسلونا قصد دارد تا با مرد آلمانی قراردادی بلند مدت امضا کند، آنها «براوو» را به خدمت گرفتند.

بعد از اینکه بارسلونا در دیداری مقابل سلتاویگو، روی دو اشتباه مسلم «ترشتگن» بازی را با نتیجه چهار بر سه واگذار کرد، انتقادات بسیاری از این دروازه بان آلمانی شد.

«براوو» در حمایت از وی به خبرنگاران گفت: دروازه بانی چیز به خصوصی است. ما انتقادات زیادی را می شنویم، شک و تردید و هزاران چیز دیگری که مثبت نیستند، اما او باید آرام باشد و به کارش اعتقاد داشته باشد زیرا او بنا به دلیلی در آنجا بازی می کند. در این پست شما همیشه در معرض انتقاد هستید. ما دروازه بان ها معنی این را می فهمیم. به نظرم «مارک» هم مثل هر دروازه بانی این ظرفیت را دارد که از پس این قضیه برآید.

دو تیم منچسرسیتی و بارسلونا در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان باید روز چهارشنبه در ورزشگاه «نیوکمپ» به مصاف یکدیگر بروند.

«براوو» در این باره گفت: در آرامش به سر می بریم و برای بازی کردن در این دیدار جذاب و مهم لحظه شماری می کنیم. من از آنجا به سیتی آمده ام و کاری را کردم که مجبور بودم و خوشحالم از اینکه به جایی بر می گردم که مرا به فوتبال دنیا معرفی کرد. بارسلونا به هر قیمتی شده باید ببرد زیرا آنها در خانه بازی می کنند. ما باید با تمام توانمان بازی کنیم و روند خوبمان را حفظ کنیم.