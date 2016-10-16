۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵

پایان انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، پایان انتخابات الکترونیکی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۷ و ۱۱ دقیقه، نصاب مشارکت نصف بعلاوه یک نفری مدیران مسئول واجد شرایط شرکت در انتخابات رد شد و با توجه به اعلام زمان تمدید تا ساعت ۱۷.۳۰ سامانه برای رای گیری از واجدان شرایط باز است.

به گفته سید علاءالدین ظهوریان، تا ساعت ۱۷و ۱۱ دقیقه ۱۵۳۳ نفر در انتخابات شرکت کردند که با توجه به تعداد واجدان شرایط، بیشتر از نصف بعلاوه یک است.

شانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، امروز یکشنبه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۰ آغاز شد که با توجه به درخواست مدیران مسئول و استقبال خوب ایشان، زمان اخذ رای، تا ساعت ۱۷.۳۰ تمدید شد.

میزان مشارکت نهایی و جزئیات آرای اخذ شده به زودی توسط دبیر هیات نظارت بر مطبوعات اعلام خواهد شد.

