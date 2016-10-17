به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان سیچلو» طبق برنامه سهشنبه شب از ایتالیا به مقصد تهران سفر میکند و بامداد روز چهارشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهد شد. نظارت بر دیدارهای لیگ برتر والیبال از هفته نخست از جمله برنامههای این مربی آرژانتینی در مدت حضورش در ایران خواهد بود.
همچنین دیدار با رئیس فدراسیون والیبال و ارائه گزارش فنی و عملکرد تیم ملی ایران در دو رویداد مهم لیگ جهانی و بازیهای المپیک از دیگر محورهای برنامه سفر سیچلو به تهران است.
سیچلو همچنین تیم ملی ب والیبال ایران را در پنجمین دوره جام کنفدراسیون والیبال آسیا در تایلند همراهی کرده بود که قرار است در دیدار با مسئولین فدراسیون، گزارشی از عملکرد تیم ایران در این رقابتها را نیز ارائه کند.
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