آموزش اساتید عراقی در دانشگاه علم و صنعت

محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علم و صنعت با دانشگاه های کشور عراق در خصوص فعالیت های علمی و آموزشی تفاهم نامه هایی دارد که درحال برنامه ریزی برای اجرای این آیین نامه ها هستیم.

وی افزود: روز گذشته مسئولان آموزش عالی کشور عراق از این دانشگاه بازدید کردند و قرار شد اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور عراق توسط این دانشگاه آموزش داده شوند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور عراق که دارای مرتبه مربی هستند نیز قرار است برای مقطع دکتری در دانشگاه علم و صنعت ادامه تحصیل دهند.

برخورداری تاکید کرد: از دیگر برنامه های دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه های کشور عراق برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و اجرای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک است.

راه اندازی شعبه کردستان عراق دانشگاه علم و صنعت ترم آینده تحصیلی

وی گفت: رایزنی ها برای راه اندازی شعبه دانشگاه علم و صنعت در کردستان عراق انجام شده و امیدواریم از ترم تحصیلی آینده بتوانیم در این شعبه پذیرش دانشجو داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: شعبه این دانشگاه در کردستان عراق به عنوان شعبه بین المللی بشمار می رود و تدریس در این شعبه به زبان انگلیسی خواهد بود.

برخورداری عنوان کرد: جزئیات پذیرش درخصوص شعبه دانشگاه علم و صنعت در کردستان عراق هنوز نهایی نشده و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.