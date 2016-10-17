شهریه پایه ورودیهای قبل از ۹۵ دانشگاه آزاد افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه پیش بینی بودجه سال ۹۶ این دانشگاه به روسای واحدهای مراکز استان، واحدهای جامع مستقل، واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد خواستار بررسی و پیش بینی بودجه سال ۹۶ دانشگاه در موعد مقرر شد.

در این بخشنامه آمده است: باتوجه به اینکه دهه چهارم دانشگاه دهه کیفی سازی و دهه پنجم دهه تثبیت کیفیت است. با آغاز برنامه ششم توسعه دانشگاه، الگوی متفاوتی از تحول مدنظر خواهد بود.

این دستورالعمل با تمرکز بر اعمال سیاست مدیریت هزینه در دانشگاه و مبتنی بر دستیابی به اهداف کمی برنامه ها و در راستای تحولات اشاره شده در وضعیت عرضه و تقاضای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و رعایت سیاست ها و ضوابط ابلاغی و بستر سازی فراهم شده در بودجه ریزی دانشگاه از جمله ورود به فضای مدیریت مبتنی بر الگوهای حسابداری و بودجه ای روز دنیا و استفاده از سیستم حسابداری و کنترل بودجه ای که از ابعاد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است و گام نخست بودجه ریزی عملکردی در سال ۹۴ نیز با محاسبه بهای تمام شده برداشته شده، تدوین و ارائه شده است.

اجرا و کنترل مصرف بودجه از طریق نرم افزار کنترل بودجه

مهمترین تفاوت بودجه سال ۹۶ با بودجه سال های قبل در رابطه با اجرا، کنترل و نظارت بودجه است در واقع برای اولین بار در حیات دانشگاه در بودجه سال ۹۶ اجرا و کنترل مصرف بودجه از طریق نرم افزار کنترل بودجه صورت خواهد گرفت.

تنظیم موافقت نامه های بودجه میان حوزه برنامه ریزی(به نمایندگی از ریاست) با معاونت ها و حوزه ها، تامین اعتبار بودجه مصوب، تخصیص بودجه، اعتبار بودجه تعهد شده، پرداخت وجه بودجه تخصیصی گام‌های مد نظر مبتنی بر ثبت حسابداری بودجه ای است.

در سال ۹۶ انجام هرگونه هزینه ای منوط به وجود اعتبار از پیش تعیین شده مطابق موافقت نامه های رد و بدل شده و مبتنی بر طی مراحل ۵ گانه خواهد بود که همزمان با ابلاغ بودجه، شیوه نامه مربوط ارسال می شود.

شهریه پایه دانشجویان قدیم رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی (شامل ورودی های ۹۵ و قبل از آن) بر اساس شهریه پایه ای که هر ورودی در سال ۱۳۹۵ پرداخت کرده است، در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بدون افزایش در نظر گرفته شود.

در این بخشنامه پیش ‌بینی اعتبار برای جذب اعضای هیات علمی جدید براساس برنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورت گرفته و همچنین پیش بینی بودجه برای ارتقای هرم هیات علمی حسب ظرفیت واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی در فرایند ارتقا انجام می شود.

نحوه جذب هیات علمی جدید

پیش ‌بینی اعتبار برای جذب عضو هیات علمی آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی جدید در واحدهای مرتبط با حوزه پزشکی بر اساس برنامه معاونت‌ های پزشکی و آموزشی و تحصیلات تکمیلی از بودجه جذب هیات علمی واحد دانشگاهی و مراکز آموزشی انجام پذیرد.

پیش‌ بینی اعتبار برای تکمیل طرح‌ های بیمارستانی ناتمام بالای ۵۰ درصد براساس برنامه معاونت ‌های پزشکی و عمرانی در بودجه واحدهای مجری از بودجه عمرانی در نظر گرفته می شود.

پیش‌ بینی اعتبار برای سایر فعالیت های مختلف حوزه پزشکی براساس برنامه ابلاغی معاونت پزشکی حسب مورد از بودجه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و غیره انجام می گیرد.

تمام واحد ها و مراکز دانشگاهی موظفند با هماهنگی کامل معاونت عمرانی دانشگاه، بودجه مصوب عمرانی را صرفا در فعالیت‌ های مرتبط با حوزه‌ عمران هزینه کنند.

بر اساس بندهای این بخشنامه بودجه سما و مدارس وابسته بر اساس چارچوب‌ های ابلاغی معاونت سما و رعایت سیاست‌ های کلی مندرج دراین بخشنامه، در بودجه هر استان پیش‌ بینی و تنظیم شود.

در انتهای این بخشنامه تاکید شده در اجرای آن همکاری تمام معاونت‌ ها و بخش‌ های مختلف واحد ها و مراکز دانشگاهی با حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان در تهیه بودجه ۱۳۹۶ ضروری است.

علاوه بر آن مسئولیت کامل تهیه، تنظیم وارسال به موقع طبق جدول زمانبندی، درستی و نادرستی و دقت آمار و ارقام در سطح واحدها و مراکز دانشگاهی به عهده رئیس واحد یا مرکز دانشگاهی و در سطح استان با دبیران هیات امنای استانی است.