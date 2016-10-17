به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی یکشنبه شب در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان یزد با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی باید در سطح دنیا شناسایی شود تا امکان توسعه صادرات فراهم شود، اظهار داشت: لازم است در این زمینه شاهد تلاش بیشتر و برنامهریزیهای مدونی باشیم.
وی عنوان کرد: برای توسعه صادرات باید برنامههای کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم و لازم است دستگاههای متولی امر نظیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اتاق بازرگانی استان برنامههای مدونی برای دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی بازارهای هدف همچنین کشورهایی که برای خرید کالاهای تولید استان یزد اعلام آمادگی و ابراز تمایل کردهاند، بیان داشت: یکی از این کشورها اسپانیا است و به رغم اینکه اسپانیا خود از تولیدکنندگان بزرگ کاشی و سرامیک است، کاشی و سرامیک تولید استان یزد را وارد بازارهای خود کرده و این نشان از تحرک و پویایی بازار و اقدامات موثر در بازاریابی همچنین ارتقا کیفیت محصولات است.
استاندار یزد در مورد بازار صادراتی روسیه نیز اظهار داشت: روابط تجاری با روسیه نیز بسیار خوب است و امکان توسعه این روابط وجود دارد.
میرمحمدی عنوان کرد: پیشنهاد میکنم یک کمیته پیگیری بازار صادراتی روسیه در استان یزد تشکیل شود و اگر این اقدام لازم باشد، به طور قطع دولت نیز حمایت میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان از ظرفیت شبکه بانکی در صادرات استفاده کنند، بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز در این زمینه به عنوان یک پشتیبان وارد عمل شده است.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه تولید باید بر اساس ذائقه و بازار انجام شود تا منجر به دپو شدن در انبارها نشود، تصریح کرد: مجموعه فعالیتهای انجام شده در حوزه صادرات غیرنفتی نشان میدهد که صادرات به سمت تولید سفارشمحور رفته است که این امر مطلوب است اما باید بازاریابیهای قویتری انجام شود.
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