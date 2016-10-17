پروژه تحقیقاتی شهرداری با ۴ دانشگاه درباره بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نوید معافیان دبیر اجرایی همایش «توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر» با اشاره به اجرای پروژه مشترک میان دانشگاه‌ها با شهرداری، گفت: بر این اساس پروژه مشترکی ۶ ساله میان شهرداری تهران با ۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اجرایی شد.

معافیان حوزه واگذار شده به دانشگاه صنعتی امیرکبیر را حوزه‌های اماکن فرهنگی، مذهبی، تفریحی و ورزشی ذکر کرد و یادآور شد: در این پروژه مقرر شده تا کمبودها و چالش‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست حوزه‌ های اماکن فرهنگی، مذهبی، تفریحی و ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر اجرایی این همایش اضافه کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران هر دانشگاهی ملزم است با برگزاری همایش یا نشستی یافته‌های خود را در حوزه‌های مربوط ارائه دهد که بر این اساس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر» کردیم.

وی زمان برگزاری این همایش را روز سه شنبه ۲۷ مهرماه عنوان کرد و ادامه داد: در این همایش به موضوعاتی چون توسعه پایدار شهری در حوزه شهروندی، نقش سلامت، ایمنی و محیط زیست در اماکن عمومی، نقش HSE در اقتصاد مقاومتی در کلان شهرها، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حوزه اماکن عمومی و شهروندی، چالش ها و پتانسیل های موجود جهت ارتقای سطح ایمنی، سلامت و محیط زیست در اماکن تفریحی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی پرداخته می‌شود.

معافیان با تاکید بر این که از سوی این دانشگاه در مدت هجده ماه گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ مرکز مختلف مذهبی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهر تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، اظهار کرد: در این همایش که با حضور مسئولانی از وزارت نیرو، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران برگزار می شود درصدد هستیم تا راهکارهای افزایش ایمنی و توسعه سلامت و محیط زیست را برای این مراکز ارائه دهیم.