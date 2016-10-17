فیلم «پارادایس» سه جایزه اصلی جشنواره «چلسی» را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی «چلسی» آمریکا که سومین جشنواره معتبر نیویورک است شب گذشته ۲۵ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر در سالن سینه پلیس شهر نیویورک برگزار شد و فیلم سینمایی «پارادایس» سه جایزه اصلی از هفت جایزه را دریافت کرد.

جایزه بهترین کارگردانی به علی عطشانی، جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد به جواد عزتی و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به مهران رجبی اهدا شد. در این دوره از جشنواره «چلسی» بیش از ٢٥٠ فیلم از ٢٩ کشور دنیا ارائه شده بود که ۲۲ فیلم از بین آنها در بخش مسابقه اصلی پذیرفته شده و طی چهار روز با هم به رقابت پرداختند.

فیلم «پارادایس» تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره بود و روز شنبه ۲۴ مهر نیز با حضور کارگردان در سالن کتی مورفی این شهر به نمایش گذاشته شد که با استقبال روبرو شد و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان برگزار شد.

«پارادایس» که پخش بین الملل آن را مرجان علیزاده بر عهده دارد از ١٩ اکتبر در جشنواره تورنتو به نمایش درمی آید و بیست و نهم اکتبر در جشنواره فیلم های ایرانی به رقابت می پردازد.