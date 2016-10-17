کسب ۳۰ نشان ملی مرغوبیت توسط هنرمندان صنایع دستی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، محمود وفایی با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی استان کرمان در طول یکسال گذشته ۳۰ نشان ملی مرغوبیت دریافت کرده اند، گفت: این هنرمندان در رشته های بومی مانند گلیم شیریکی پیچ، پته و مس حائز رتبه شده اند.

وی با بیان اینکه آثار هنری هنرمندان برای دریافت مهر اصالت یونسکو که هر دو سال یکبار برگزار می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار کرد: هنرمندان برای دریافت مهر اصالت یونسکو در ابتدای امر باید نشان ملی مرغوبیت را کسب کنند.

وفایی در ادامه از شناسایی روستای هدف گردشگری دارای ظرفیت در حوزه صنایع دستی خبر داد و بیان داشت: در این زمینه روستاهای هوتک، بلورد و میمند از روستاهای مد نظر برای توسعه، ترویج و احیاء رشته هایی چون ترمه، گلیم و سنگ فیروزه هستند.

وی همچنین به شناسایی رشته های اولویت دار بومی صنایع دستی برای استاندارد سازی اشاره و تصریح کرد: رشته هایی چون گلیم شیریکی پیچ، مس چکشی، قلم زنی مس و حصیر بافی جهت استانداردسازی شناسایی شده اند و به زودی با همکاری بخش خصوصی این امر به بهترین شکل انجام خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به تکمیل و پیگیری ثبت ملی برخی رشته های صنایع دستی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال تکمیل پرونده رشته سیس بافی و همچنین ثبت ملی گلیم شیریکی پیچ سیرجان به عنوان میراث ناملموس هستیم.

وی با بیان اینکه احیاء رشته های منسوخ از اولویت های معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان است، گفت: تاکنون چندین کارگاه نساجی سنتی در سطح استان در رشته های عریض بافی و ترمه بافی شناسایی شده که می توان به وسیله انها به احیاء دوباره این دو رشته مهم و بومی کمک شایانی کرد.

وفایی از تکمیل فرم های مربوط به رشته های جدید صنایع دستی به منظور دریافت کد رشته خبر داد و تصریح کرد: استان کرمان دارای ظرفیت های زیادی در زمینه احیاء و راه اندازی رشته های مختلف صنایع دستی است که به زودی این امر محقق خواهد شد.