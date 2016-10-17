مرتضی موصلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از موفق ترین طرح هایی است که از سال ۱۳۷۸ از سوی کمیته امداد اجرایی شده است، اظهار کرد: در این طرح که شامل دو بخش ایتام و محسنین است، خیران می‌توانند به فرزندان و خانواده‌هایی که از نعمت پدر محروم هستند یا به علت ازکارافتادگی پدر نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهند.

وی، تقویت حس همدلی و مشارکت در بین مردم، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام و نیازمندان، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار، رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانواده‌های آنان از جمله اهداف این نهاد در اجرایی کردن طرح های اکرام ایتام و محسنین است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی عنوان کرد: هم‌اکنون بیش از ۲۸ هزار حامی نیکوکار در استان حمایت از ۱۳ هزار و ۸۱۵ یتیم و خانواده نیازمند طرح اکرام و محسنین را بر عهده دارند.

موصلی یادآور شد: حامیان ایتام و محسنین در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۵ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

وی در پایان، با اشاره به اینکه اجرای جذب حامی برای فرزندان خانواده های طرح اکرام ایتام و محسنین درطول سال تداوم دارد، افزود: خیران علاقمند به مشارکت در این طرح ها می توانند با مراجعه به دفاتر این نهاد، مراکز نیکوکاری و در مناسبت های مختلف در طول سال اقدام کنند.