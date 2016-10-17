فراخوان مقاله دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در ادامه سلسله نشستها و کارگاههای تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ شفاهی ایران و همکاری انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی ایران و مراکز و انجمنهای علمی - آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار کند.
بر همین اساس از کلیه صاحبنظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاهها و علاقهمندان به مسائل «تاریخ شفاهی»، دعوت میشود مقالات خود را در زمینه محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال دارند:
۱- نقش منابع شفاهی در تاریخنگاری معاصر
۲- جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین
۳- مصاحبهگر و نقشه اجرایی تدوین
۴- نقد و بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه
۵- ویراستاری متون مصاحبه
۶- سبکها و گونه شناسی تدوین
۷- جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی
۸- سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه
۹- نشر منابع تاریخ شفاهی
۱۰- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقهای
۱۱- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم
۱۲- نظام حقوقی در تدوین
۱۳- سایر موضوعات مرتبط با تدوین در تاریخ شفاهی
بر اساس این گزارش مقالات برگزیده شده در کارگروه علمی همایش، به صورت مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد و از ارایه کنندگان مقالات برتر تقدیر بهعمل خواهد آمد. علاقهمندان جهت ارسال مقاله میتوانند آثار خود را در قالب فایل word ۲۰۰۷ و با مشخصات صاحب یا صاحبان اثر (نویسنده یا نویسندگان، وضعیت شغلی، سمت و شماره تلفن و پیامنگار) تا ۱۵ دیماه، به نشانی پیام نگار a۲a@nlai.ir ارسال کنند. نشانی دبیرخانه همایش: تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینة اسناد)، پژوهشکده اسناد، دورنگار: ۲۶۴۰۲۹۷۷، پیام نگار: a۲a@nlai.ir
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