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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی منتشر شد

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی منتشر شد

دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی، فراخوان مقالات خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در ادامه سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ شفاهی ایران و همکاری ‌انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی ایران و مراکز و انجمن‌های علمی - آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار کند.

بر همین اساس از کلیه صاحب‌نظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان به مسائل «تاریخ شفاهی»، دعوت می‌شود مقالات خود را در زمینه محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال دارند:

۱- نقش منابع شفاهی در تاریخنگاری معاصر
۲- جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین
۳- مصاحبه‌گر و نقشه اجرایی تدوین
۴- نقد و بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه
۵- ویراستاری متون مصاحبه
۶- سبک‌ها و گونه شناسی تدوین
۷- جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی
۸- سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه
۹- نشر منابع تاریخ شفاهی
۱۰- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقه‌ای
۱۱- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم
۱۲- نظام حقوقی در تدوین
۱۳- سایر موضوعات مرتبط با تدوین در تاریخ شفاهی

بر اساس این گزارش مقالات برگزیده شده در کارگروه علمی همایش، به صورت مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد و از ارایه کنندگان مقالات برتر تقدیر به‌عمل خواهد آمد. علاقه‌مندان جهت ارسال مقاله می‌توانند آثار خود را در قالب فایل word ۲۰۰۷ و با مشخصات صاحب یا صاحبان اثر (نویسنده یا نویسندگان، وضعیت شغلی، سمت و شماره تلفن و پیام‌نگار) تا ۱۵ دی‌ماه، به نشانی پیام نگار a۲a@nlai.ir ارسال کنند. نشانی دبیرخانه همایش: تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینة اسناد)، پژوهشکده اسناد، دورنگار: ۲۶۴۰۲۹۷۷، پیام نگار: a۲a@nlai.ir

کد مطلب 3798088

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