افزایش ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی انواع سکه/ارز بر مدار ارزانی

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، قیمت انواع سکه بهار آزادی با افزایش قیمت مواجه بوده است، به نحوی که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۵۰۰ تومانی به یک میلیون و ۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۲۰۰۰ تومانی به یک میلیون و ۸۵ هزار تومان، نیم سکه با افزایش هزار تومانی به ۵۵۱ هزار تومان، ربع سکه با افزایش هزار تومانی به ۲۹۱ هزار تومان رسیده است. در عین حال، سکه یک گرمی با هزار تومان کاهش به قیمت ۱۸۱ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۴ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۹ هزار و ۶۶۶ تومان است.

در بازار آزاد امروز تهران قیمت هر دلار با هفت تومان کاهش به ۳۵۸۹ تومان، یورو با کاهش ۵ تومانی به ۳۹۸۷ تومان، پوند با کاهش ۱۴ تومانی به ۴۴۴۱ تومان و درهم امارات با کاهش یک تومانی به۹۸۵ تومان رسید، اما لیر ترکیه بدون تغییر به نرخ ۱۱۸۷ تومان معامله شد.