۲ هزار و ۶۸۲ استاندارد ملی در حوزه فناوری اطلاعات تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان به عنوان نهاد نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در راستای تدوین استاندارد محصولات، تجهیزات و خدمات این حوزه، استانداردهای مدنظر در این بخش را تدوین و به سازمان استاندارد پیشنهاد می دهد.

براین اساس تا شهریورماه امسال، رگولاتوری در تدوین ۲ هزار و ۶۸۲ استاندارد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب حضور در کمیته‌های ملی، فنی، برنامه‌ریزی و نهایی با سازمان ملی استاندارد مشارکت کرده است. همچنین ۱۲۰ استاندارد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت کامل از سوی رگولاتوری تدوین و به سازمان ملی استاندارد پیشنهاد شده است.

از تعداد ۱۲۰ استاندارد تدوین شده از سوی رگولاتوری از سال ۹۲ تاکنون، ۲۸ استاندارد در حوزه پست، ۸۰ استاندارد در حوزه مخابرات، ۵ استاندارد در بخش رادیویی و ۷ استاندارد در حوزه تست های محیطی از سازمان ملی استاندارد، کد ملی استاندارد دریافت کرده‌اند.