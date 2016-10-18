شیوع چاقی در بین نوجوانان مبتلا به اتیسم

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، چاقی دوران کودکی می تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت افراد مبتلا به اتیسم داشته باشد.

آویوا ماست، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تافتس بوستون، در این باره می گوید: «کودکان دارای ناتوانی های رشدی با چالش های منحصربه فردی روبرو هستند. مشکلات پزشکی آنها نیاز به توجه بیشتری دارد.»

این مطالعه شامل ۴۴ هزار فرد بین ۱۰ تا ۱۷ سال بود. این کودکان و نوجوانان در نظرسنجی سلامت سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ شرکت کرده بودند. نظرسنجی شامل اطلاعاتی در مورد وزن، قد، جنسیت، نژاد، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و ابتلا یا عدم ابتلا به اتیسم بود.

محققان با بررسی این نظرسنجی ها دریافتند چاقی در بین کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم شیوع بیشتری داشت. به طوری که ۲۳ درصد از افراد مبتلا به اتیسم چاق بودند، درحالیکه ۱۴ درصد از افرادی که مبتلا به اتیسم نبودند چاق بودند.

همچنین نرخ چاقی در بین افراد جوانی که مبتلا به اتیسم نبودند بین سنین ۱۰ تا ۱۷ سال ۵۰ درصد کاهش یافت. اما نرخ چاقی در بین کودکان مبتلا به اتیسم، در طول این سال ها تغییری نکرده بود.

همچنین محققان دریافتند نرخ بروز اتیسم در پسران بیش از دختران شیوع دارد.

محققان عنوان می کنند از آنجائیکه افراد مبتلا به اتیسم تحرک کمتری دارند، ریسک اضافه وزن در آنها افزایش می یابد.