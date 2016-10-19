رئال مادرید همیشه انتظار بیشتری از «رونالدو» دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،سه شنبه شب تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه «سانتیاگو برنابئو»، در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در گروه F به مصاف لژیا ورشو رفت و موفق شد با نتیجه پنج بر یک پیروز شود.

نقطه عطف این بازی تصمیم «زین الدین زیدان» سرمربی «لوس بلانکوس» برای بازی دادن «خامس رودریگز» و «لوکاس واسکس» به عنوان هافبک، پشت «کریستیانو رونالدو»، «کریم بنزما» و «گرت بیل» (مثلث بی بی سی) بود.

«زیدان» در نشست خبری بعد از بازی گفت که این تصمیم را برای افزایش میل هجومی تیمش گرفته بود و پذیرفت که در پاره ای از مواقع آنها در مرکز زمین آشفته بازی می کردند.

وی به خبرنگاران گفت: نکته مهم بازی امروز خلق موقعیت ها و به ثمر رساندن گلهای بیشتر بود اما گاهی بالانس تیم در مرکز زمین خوب نبود. امروز تصمیم گرفتیم که هجومی بازی کنیم در نتیجه ریسک بیشتری کردیم.

«رونالدو» در این دیدار دو پاس گل داد و نه ضربه به سمت دروازه حریف زد که فقط دوتای آنها درون چارچوب بود، اما موفق به گلزنی نشد.

«زیدان» درباره او گفت: بعد از بازی چیز خاصی به «کریستیانو» نگفتم. همه می خواهند که «رونالدو» در هر بازی سه، چهار یا پنج گل بزند اما او امروز دوبار پاس گل داد. من زمانیکه او پاس گل می دهد را نیز دوست دارم. درست است که ما از «کریستیانو» انتظار بیشتری داریم و خودش این قضیه را می داند. او شنبه گذشته گلزنی کرد و امیدوارم در بازی بعدی نیز گلزنی کند.

مرد فرانسوی در این بازی «لوکاس واسکس» و «آلوارو موراتا» را در دقایق ۶۳ و ۶۴ به میدان فرستاد که هر دو موفق به گلزنی شدند.

وی در این باره گفت: هر بازیکنی شایستگی بازی کردن دارد، نه فقط «موراتا» و «واسکس». به خاطر آنها خوشحالم و همچنین به خاطر مثلث بی بی سی و مابقی اعضای تیمم. برای مثال «آسنسیو» و «خامس رودریگز» امروز خیلی خوب بودند و «ایسکو» در بازی قبلی عالی بازی کرد. یکشنبه بازی دیگری در پیش داریم و بازیکنان دیگری بازی خواهند کرد.