به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره ۲۶۱ شهید کارمند استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: یاد شهدا مایه عزت، کرامت و روشنی بخش جامعه است.

وی افزود: امروز باید ترویج ارزشها و دستاوردهای خون شهدا در جامعه در دستور کار قرار بگیرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان ادامه داد: برگزاری این یادواره ها و مراسم ها نقش مهمی در گرامیداشت یاد، خاطره و ارزش های شهدا دارد.

روشنی عنوان کرد: در این راستا باید نصب وصیت نامه و المان های شهدا در ورودی های شهرها، ادارات و ... در دستور کار قرار گیرد و یاد و نام شهدا به نحو مطلوبی در جامعه و بین نسل جوان ترویج شود.

وی اضافه کرد: همه دستگاه های اجرایی لرستان در برگزاری این یادواره نهایت همکاری را داشتند و از همه آنها تقدیر و تشکر می کنیم.