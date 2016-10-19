«پپه» می خواهد در رئال مادرید بازنشسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «پپه» بازیکن ۳۳ ساله تیم فوتبال رئال مادرید در پایان این فصل قراردادش به اتمام می رسد و در حالیکه شایعاتی مبنی بر پیوستنش به باشگاه چلسی تحت هدایت «آنتونیو کونته» به گوش می رسد، مرد پرتغالی تمایل دارد تا به باشگاهش وفادار بماند.

وی گفت: در آرامش کامل به سر می برم. قصد دارم به مادرید، باشگاهی که عاشقش هستم، کمک کنم. امیدوارم که باشگاه برای تمدید قراردادم با من تماس بگیرد. آرامش دارم و اعضای باشگاه می دانند که اینجا خانه من است. پیش از این نیز گفته ام که انتظار دارم تا آخرین لحظات با مادرید باشم. هدفم این است که در اینجا بازنشسته شوم.

«پپه» همچنین در پیروزی خانگی پنج بر یک شب گذشته تیمش مقابل لژیا ورشو، در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ترکیب اصلی رئال مادرید حضور داشت.