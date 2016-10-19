شرط ورود دانشجویان ارشد و دکتری به آزمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور برقراری نظام بهداشت، سلامت و محیط زیست HSE دوره یک روزه ای را ویژه دانشجویان جدید مقطع کارشناسی ارشد و دکترا این دانشگاه در روز پنجشنبه بیست و نهم مهرماه ۹۵ برگزار می کند.

بر اساس اطلاعیه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، حضور دانشجویان جدید کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه در دوره مذکور الزامی است و این گروه از دانشجویان، صرفا بعد از گذراندن این دوره و کسب نمره قبولی در آن، می توانند مجوز ورود به آزمایشگاههای دانشکده را اخذ کنند.

در اطلاعیه معاونت پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران آمده است:

«دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های شیمی و فیزیک و مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر می بایست پس از شرکت در دوره روز ۲۹ مهرماه ۹۵ ، راس ساعت ۱۷ روز شنبه اول آبان ماه ۹۵ نیز در امتحان دوره ی مذکور شرکت کنند.

بر اساس بخش دیگری از این اطلاعیه، تنها دانشجویانی می توانند مجوز ورود به آزمایشگاههای دانشکده های مذکور را دریافت کنند که در این دوره شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی در آن شده باشند.»