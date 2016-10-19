قیمت رنو کوئید از ۱۴ تا ۳۳ میلیون در ۳ کشور!

روزنامه خراسان نوشت: اگرچه قیمت این خودرو در ایران حدود ۳۰ میلیون تومان عنوان شده اما محصولات مشابه در هند در بازه ۱۲ تا ۲۰ میلیونی قرار دارد. مسئولان شرکت رنو می گویند که کوئید ایران متفاوت از کوئید هندی است و به همتای برزیلی خود شبیه است. بررسی تفاوت قیمت این خودرو در ایران و سایر کشور ها، مقایسه آن با پراید و آزمون امنیت آن گزارش امروز را شکل می دهد.

اختلاف حدود ۵۰ درصدی قیمت رنو کوئید ایران با هند

قیمت ۳۰ میلیونی رنو کوئید برای ایران، بسیار بیشتر از چیزی بود که انتظار آن را داشتیم، به ویژه این که عنوان می شد که کوئید قرار است جانشین پراید ۲۰ میلیونی شود. حال سوال اینجاست که آیا قیمت رنو کوئید در دنیا نیز آن قدر بالاست یاخیر. بررسی های خراسان نشان می دهد که در حال حاضر محصولی با نام رنو کوئید به صورت گسترده تنها در هند عرضه می شود. این محصول با ۷ آپشن متفاوت در این کشور به فروش می رسد.

وب سایت رنو قیمت نهایی محصول برای مصرف کننده (on road price) را ۲۸۸.۷۶۱ تا ۴۳۰.۶۷۹ روپیه ذکر کرده است که این رقم با توجه به نرخ ۴۷.۷ تومان به ازای هر روپیه، بین ۱۳ میلیون و ۵۷۱ هزار تومان تا ۲۰ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان است. جدول زیر قیمت مدل های مختلف این محصول را نشان می دهد که تفاوت آن ها در آپشن هاست و به نظر می رسد محصولی که به ایران عرضه می شود، از گزینه هایی است که آپشن های بیشتری دارد. چرا که گزینه های اولیه آن از امکاناتی نظیر پخش صوت یا کولر نیز برخوردار نیست.

اما آن طور که از سایت های محلی برزیل برمی آید، عرضه این محصول در برزیل هنوز به صورت گسترده صورت نگرفته است. قرار است که مدل جدید رنو کوئید که آن را کوئید ۲۰۱۷ می نامند، وارد بازار های برزیل شود. محصولی که به گفته مسئولان شبیه کوئید ایرانی است. سایت معتبر برزیلی precso carros درباره قیمت احتمالی این خودرو در برزیل می نویسد: این خودروی ارزان قیمت در هند از ۱۶ میلیون تومان شروع می شود و تا ۲۰ میلیون تومان ادامه پیدا می کند. با این حال، به دلیل وجود مالیات های سنگین در برزیل قیمت این خودرو براساس گمانه زنی ها به ۳۳ میلیون تومان می رسد. تمامی اعداد با نرخ دلار ۳۵۵۰ تومان تبدیل شده است.

اما در ایران گفته شده است که قیمت این خودرو ۳۰ میلیون تومان خواهد بود. البته این قیمت با توجه به آپشن ها کم و زیاد می شود. اگر بپذیریم که خودروی رنوکوئید ۲۰۱۷ برزیلی با نمونه ایرانی یکسان است، تفاوت قیمت اندکی میان این دو نمونه وجود دارد، اما با موارد مشابه هندی فاصله ای زیاد دارد. علت این تفاوت، مالیات، بیمه و... است. برای مثال، هر خودرو باید ۹ درصد کل ارزش تمام شده را مالیات بر ارزش افزوده بدهد. برای یک خودروی ۲۰ میلیونی این رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. هزینه بیمه شخص ثالث پراید هم حدود ۸۵۰ هزار تومان است که اجباری است و به قیمت خودرو اضافه می شود. هزینه پلاک و شماره گذاری نیز از دیگر مواردی است که به قیمت خودرو می افزاید. این ها باعث می شوند که تفاوت قیمت تا اندازه ای توضیح داده شود اما این موارد حدود ۳ میلیون تومان می شود و بقیه تفاوت قیمت مشخص نیست که به چه دلیل است.

تفاوت های دو رقیب

اما نگاهی بیندازیم به تفاوت های پراید با رنو کوئید. برای این کار، پراید ۱۳۲ را با دو نوع رنو کوئیدی که در هند تولید شده بررسی می کنیم. در جدول، این اطلاعات آمده است. همانطور که مشاهده می شود رنو کوئید علیرغم این که دارای طول و عرض کمتری از پراید است، ارتفاع بالاتری نسبت به آن دارد.از سوی دیگر، پراید و رنو کوئید به ترتیب با داشتن وزن ۹۲۰ و حدود ۶۷۰ کیلوگرم، تفاوت قابل ملاحظه ای (در حدود ۲۵۰ کیلوگرم) با هم دارند و شاید هم همین موضوع به همراه تعداد سیلندر و حجم موتور کمتر باعث کاهش مصرف سوخت این خودرو شده است. بر اساس اطلاعات این جدول، رنو کوئید سه سیلندر بوده و دارای حجم موتور ۸۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی است. در حالی که پراید چهار سیلندر بوده و حجم موتور آن هم بیش از ۱۳۰۰ سی سی است. لذا رنو کوئید حدود ۴.۵ لیتر و پراید، حدود ۶.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، بنزین می سوزاند.

با این حال نیاز کمتر رنو کوئید به مصرف سوخت باعث شده تا باک بنزین آن هم حجم کمتری داشته باشد. باک این خودرو حدود ۱۲ لیتر، کمتر از پراید ۱۳۲ گنجایش دارد.

در خصوص توان و قدرت گشتاور این دو خودرو نیز تقریباً می شود گفت پراید ویژگی های بهتری نسبت به کوئید دارد. همین موارد هم باعث شده است تا صفر تا صد این نوع پراید، حدود ۱۴.۵ ثانیه بوده و ۲ ثانیه کمتر از رنو کوئید های مورد اشاره باشد.