این بدترین شکست عمرم نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته (چهارشنبه) دو تیم بارسلونا و منچسترسیتی در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در گروه C به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه چهار بر صفر در ورزشگاه «نیوکمپ» به سود «آبی و اناری ها» به پایان رسید.

در این بازی «لیونل مسی» فوق ستاره بارسلونا در میان انبوه اشتباهات خط دفاعی منچسترسیتی هت تریک کرد و «نیمار» که یک پنالتی را از دست داده بود، دقایقی بعد موفق شد تا گل چهارم تیمش را به ثمر برساند.

این بازی همچنین دو اخراجی داشت، «کلودیو براوو» در اوایل نیمه دوم برای جبران اشتباهش توپ را بیرون محوطه جریمه با دست زد و مستقیماً کارت قرمز گرفت و «جرمی متئو» نیز در اواخر بازی با دریافت کارت زرد دوم، زمین بازی را ترک کرد.

اما «پپ گواردیولا» سرمربی منچسترسیتی معتقد است، این بدترین شکستی نبود که تا به حال متحمل شده است.

وی گفت: بدترین شکست عمرم مربوط به زمانی می شود که در بایرن مونیخ بودم و به رئال مادرید (با نتیجه چهار بر صفر) باختیم. در آن بازی که مربی بایرن بودم (سال ۲۰۱۴) ما موقعیتی خلق نکردیم اما امروز این کار را انجام دادیم، فرصتهایی برای زدن یک یا دو گل ایجاد کردیم. اما بارسلونا می تواند شما را تنبیه کند، آنها کیفیت بالایی دارند. ما بازی را کنترل کردیم و انتظار گلزنی داشتیم.

همچنین «گواردیولا» درباره اخراج «براوو» گفت: شانسی وجود نداشت. فوتبال بازی اشتباهات است. او می داند که چه کار کرده است و تجربه زیادی دارد. او یکی از بهترین دروازه بانهای ده سال اخیر است. شکی در موردش ندارم. او نا امید است اما از این اتفاق درس خواهد گرفت. مقابل بارسلونا ۱۱ نفره بازی کردن هم سخت است و با ده نفر بازی تمام شده است. تا قبل از ده نفره شدن، دو یا سه شانس مسلم گلزنی داشتیم. وقتی «مسی»، «نیمار» و «سوارس» به شما حمله می کنند کار خیلی دشوار می شود، انگار که می خواهند شما را تنبیه کنند.

همچنین «گواردیولا» درباره بازی ندادن به «سرخیو آگوئرو» گفت: او قبل از بازی خودش را گرم نکرد اما مشکلی نداشت. یک هافبک بیشتر در زمین می خواستم و به همین دلیل او را بازی ندادم. با وی صحبت کردم و او خوب بود.