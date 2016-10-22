به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی در محورهای علوم اسلامی و علوم انسانی اعلام شد. محورهای این کنفرانس به این شرح اعلام شده است: علوم اسلامی شامل؛ علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی، فقه و حقوق، فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی و اسلام و مبانی علوم انسانی است.

بخش علوم انسانی هم عبارت است از علوم سیاسی و روابط بین الملل، روان شناسی و علوم رفتاری، مدیریت و اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات، آموزش و پرورش و بومی سازی رشته های علوم انسانی.

علاقمندان می توانند مقاله های خود را تا ۳۰ آذر ۹۵ به دبیرخانه ارسال کنند. نتایج داوری ۱۰ تا ۱۵ روز پس از ارسال مقاله اعلام خواهد شد.

آخرین مهلت تکمیل ثبت نام ۲۰ آذر ۹۵ اعلام شده است و کنگره در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۹۵ هم برگزار می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی http://www.irihs۲۰۱۶.com مراجعه کنند.