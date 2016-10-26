«کله سرخ» تغییر نام داد/ درخواست پروانه ساخت برای «رقص شکارچی»

کریم لک‌زاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «کله سرخ» گفت: ما برای این فیلم سینمایی درخواست پروانه ساخت داده ایم ضمن اینکه نام آن را هم از «کله سرخ» به «رقص شکارچی» تغییر داده ایم اما این عنوان هم نام قطعی این فیلم سینمایی نیست و باز هم آن را تغییر می دهیم.

وی افزود: این تغییر نام به دلیل تغییراتی بود که در فیلمنامه اعمال کردیم. در واقع با تغییراتی که در گذشته شخصیت اصلی قصه ایجاد کردیم، ناگزیر به تغییر نام فیلم هم شدیم. این شخصیت یک ویژگی در گذشته خود دارد که باعث می شود فیلمنامه یک هویت جدید پیدا کند و بر همین اساس نام فیلم هم عوض شود.

لک زاده درباره لوکیشن‌هایی که فیلم در آنها فیلمبرداری می‌شود، بیان کرد: مکان های فیلمبرداری این فیلم سینمایی در ارتفاعات فیروزکوه و قسمتی از آن در شهرستان بومهن خواهد بود و ما در تلاش هستیم که آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر هم برسانیم.

این کارگردان با تاکید بر اینکه به محض دریافت پروانه ساخت این فیلم را کلید می زند، عنوان کرد: ساختار «رقص شکارچی» شبیه به فیلم های قبلی من است و به داستان زندگی شخصی می پردازد که پس از سال ها به خانه خود برمی گردد و در این پروسه به خودشناسی می رسد.

وی ادامه داد: تاکنون صحبت های اولیه را با بهزاد دورانی و علی باقری به عنوان بازیگران این فیلم انجام داده ایم، اما هنوز به قطعیت نرسیده ایم. ممکن است با عباس غزالی هم صحبت هایی انجام دهیم اما شاید به دلیل شرایط فیلمنامه نتوانیم از او استفاده کنیم.

این کارگردان درباره درخواست پروانه ساخت این فیلم بیان کرد: با توجه به ساختاری که «رقص شکارچی» دارد ما درخواست پروانه ویدیویی داده ایم و در نظر داریم آن را در گروه «هنر و تجربه» به نمایش بگذاریم. به نظرم این گروه سینمایی برای آثاری همچون فیلم های من مناسب باشد زیرا چنین فیلم هایی برای مخاطب عام ساخته نمی شوند بلکه مخاطبان خاص خود را دارند.

لک زاده در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که چنین اکرانی برای آثاری همچون فیلم های من مناسب است زیرا باعث می شود ضمن آنکه مخاطبان خود را پیدا کنند، بتوانند هزینه های خود را نیز تامین کنند.