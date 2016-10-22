به گزارش خبرنگار مهر، امیر مقدم‌احمدی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: داروی حل‌کننده لخته با نام «تی‌پی‌ای» مدت‌ها در نقاط مختلف دنیا و در چند سال اخیر در شهرهای بزرگ کشور در دسترس بوده و تنها درمان برای سکته‌های مغزی از نوع لخته همین دارو است.

وی با اشاره به لزوم وجود زیرساخت مناسب برای استفاده از این دارو، افزود: طبق پروتکل وزارتخانه، آمادگی زیرساختها از جمله بخش‌های پرستاری، اورژانس، انتقال‌خون، آزمایشگاه و ... برای استفاده از داروی تی پی ای ضروری است.

وی عنوان کرد: در رفسنجان با هماهنگی‌هایی که از مدت‌ها قبل آغاز شده این زیرساختها به‌تدریج انجام و امکانات آن در رفسنجان فراهم شده و حدود ۱.۵ ماه است که دارو در رفسنجان خریداری شده و در دسترس قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: نخستین مورد تزریق این دارو در رفسنجان چهار مهر ماه انجام گرفته است و در این مدت به پنج بیمار دیگر که شرایط آن را داشتند، تجویز شد که جواب‌های خوبی از این درمان گرفتیم و جلوی ایجاد ناتوانی در سکته مغزی را تا حد زیادی می‌گیرد.

مقدم‌احمدی تصریح کرد: این دارو یک مرحله ای است و از شروع علائم بیماری تا شروع تزریق دارو نباید بیش از سه و حداکثر ۴.۵ ساعت گذشته باشد.

این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به آمار سکته‌های مغزی در کشور، ابراز داشت: در کشور مطالعاتی که انجام شده معدود و ناحیه به ناحیه است اما در یک مطالعه بزرگتر که در مشهد انجام شد مشخص شده که شیوع و بروز سکته مانند کشورهای دیگر و حتی بیشتر است.

مقدم احمدی با بیان اینکه سکته مغزی جزء شایع‌ترین علل ایجاد ناتوانی و مرگ‌ومیر است، افزود: پیری جمعیت، الگوهای تغذیه غلط و استرس‌های شغلی، کمبود تحرک بدنی در بروز این نوع سکته‌ها تأثیرگذار است.

به گفته وی این درمان در مراکز استان‌ها مانند مشهد، شیراز، تهران، اصفهان و تبریز در چهار، پنج سال اخیر انجام می‌شده و در کرمان به عنوان مرکز استان از سال گذشته این درمان انجام می‌شود که تعداد معدودی بوده است.

استادیار مغز و اعصاب دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان تصریح کرد: در رفسنجان به عنوان یکی از شهرستان‌های پیشرو در این کار که زیرساخت‌های آن فراوان بوده این دارو اکنون در دسترس مردم است.

این پزشک متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: یکی از مشکلات استفاده از داروی تی‌پی‌ای در گذشته، عدم تحت پوشش قرار داشتن این دارو بود که با تلاش انجمن سکته مغزی ایران این دارو به صورت سهمیه‌بندی زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه کارکنان اورژانس رفسنجان در این زمینه آموزش دیده اند، گفت: کدی به عنوان کد سکته مغزی حاد داریم که عوامل اورژانس ۱۱۵ اگر با بیماری با علائم سکته مغزی مواجه شدند با اورژانس علی‌بن ابیطالب (ع) تماس گرفته و اعلام می‌کنند که مریض سکته مغزی در حال انتقال به بیمارستان است تا در صورت طی کردن مراحل دیگر و واجد شرایط بودن بتوان داروی ان تی پی ای را تزریق کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: ماهانه ۱۵ بیمار سکته ایسکمیک در رفسنجان وجود دارد و از شش بیماری که داروی تی پی ای دریافت کرده اند به غیر از یک بیمار که سکته بزرگ داشت پنج بیمار دیگر حال آنها خیلی بهتر شده و عوارض مهم سکته که فلج شدن اعضا است رفع شده است.

مقدم احمدی تصریح کرد: این دارو ۳۰ درصد خیلی خوب جواب می‌دهد، ۳۰ تا ۴۰ درصد توانایی زندگی بدون وابستگی به شخص دیگر را به بیمار می دهد که در مجموع ۷۰ درصد آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم و ۳۰ درصد هم چندان تغییری نمی‌کند.

استادیار مغز و اعصاب دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان درباره سن شیوع سکته‌های مغزی در کشور اظهار کرد: هرچه سن بالاتر می رود رگ‌ها تنگ‌تر و شیوع سکته بیشتر می‌شود لذا شیوع سکته از ۶۰ سال به بالا بیشتر است اما در حال حاضر با این وضعیت تغذیه، ورزش و تحرک سن آن پایین‌تر آمده و در مردان شایع‌تر است.

وی دیابت، پرفشاری خون و چربی خون بالا، عادات تغذیه‌ای، غذاهای آماده، مواد مخدر و دخانیات را جزو عوامل خطر اصلی برای سکته برشمرد.

این متخصص مغز و اعصاب درباره علائم سکته مغزی گفت: علائمی شامل اختلال حرکت صورت، ضعف اندام فوقانی و اختلال در تکلم فرد در صورت بروز در فرد باید به سرعت خود را به اورژانس برساند. باید سی‌تی‌اسکن فوری در اورژانس انجام شود که این امکان در رفسنجان وجود دارد در حالی که در خیلی شهرها نیست.

مقدم‌احمدی تصریح کرد: رفسنجان جزو ۵۴ بیمارستان تایید شده در کشور از ۹۰۰ بیمارستان است که وزارتخانه سهمیه این دارو را دادند و در آغاز کار ۳۰ دارو گرفتیم که تاکنون به ۶ نفر دارو تزریق شده است.