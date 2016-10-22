به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال امسال با شعار سواد رسانهای و مسئولیت اجتماعی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در این نمایشگاه کارگاههای آموزشی «خانواده پایدار» به منظور ارتقای دانش تخصصی و سواد رسانهای در حوزه «خانواده، فناوری اطلاعات و فرصتها و تهدیدهای آن» با همکاری استادان و صاحب نظران اجرا میشود.
نشستهای تخصصی با موضوعات شناخت فضای مجازی، نیازهای فضای مجازی، استفاده از اکسیر محبت در خانواده برای جلوگیری از آسیبهای فضای مجازی نیز به منظور بررسی وضعیت موجود در کشور و ترسیم چشم انداز پیش رو در این عرصه برگزار میشود تا با شناسایی موضوعات کلان و راهبردی با حضور صاحب نظران، فعالان و مدیران مرتبط، فضای هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوعات و مباحث فراهم شود. همچنین در این غرفه ویژه برنامههایی برای کوکان و نوجوانان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال از ۳ تا ۷ آبان ماه سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب برگزار میشود.
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