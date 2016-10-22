پروژه هتلینگ بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره برداری از پروژه هتلینگ بیمارستان ۱۵ خرداد با حضور سید تقی نوربخش رییس سازمان تأمین اجتماعی کشور، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

بیمارستان ۱۵ خرداد شهرستان ورامین زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت کرده و به بیماران شهرستان های ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک خدمات درمانی ارائه می دهد.

در این مراسم سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، خواستار گسترش خدمات پزشکی و درمانی در جنوب شرق استان تهران شد.

همچنین رییس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین نیز در این مراسم، هدف از اجرای طرح هتلینگ در بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین را گسترش دایره خدمت رسانی به مردم عنوان و ابراز امیدواری کرد که تلاش ها برای توسعه خدمات درمانی در این بیمارستان دوچندان شود.

گفتنی است طرح هتلینگ بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین در هفته دولت یک بار افتتاح شده بود و با حضور رییس سازمان تأمین اجتماعی کشور برای بار دوم به بهره برداری رسید.