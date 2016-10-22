مهارت آموزی سرمایه ای فناناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین سازگار نژاد در حاشیه مراسم افتتاحیه هفدهمین مسابقات ملی مهارت که عصر شنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این دوره از مسابقات خلاقیت و استعداد جوانان کشور شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: مسیر تعالی، پیشرفت و بهره وری از ظرفیت این مهارت آموزان در کشور در این مسابقات فراهم می شود چراکه مهارت، ثروتی فناناپذیر بوده و سرمایه گذاری بر روی آن ها، سرمایه ای تجدیدپذیر محسوب می شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه مهارت آموزی در کشور فرصت های زیادی ایجاد می کند، گفت: این مهم باید در همه جوامع بشری گسترش یابد.

در ادامه این مراسم محمود عزیزی، مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز نیز گفت: هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از دوم تا پنجم آبان ماه به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه البرز ششمین سال متوالی است که میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: ۴ سایت مجهز در مرکز تربیت مربی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر کرج تجهیز شده اند و جوانان در ۲۹ رشته مهارتی در این مکان ها به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس ستاد اجرایی مسابقات هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از تجهیز کارگاه های رشته های مختلف خبر داد و افزود: ناظران این مسابقات بر اساس نظارت سازمان جهانی آن را برگزار می کنند.