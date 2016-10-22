جایگزینی برای حل و فصل بحران در اوکراین جز پیمان مینسک وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از توافق گروه نرماندی درباره تداوم تلاش ها برای تحقق پیمان مینسک خبر داد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: گروه نرماندی تأکید کرد، هیچ جایگزینی برای پیمان مینسک در راستای حل و فصل بحران در اوکراین وجود ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: طرفین اذعان کردند که پیمان مینسک به طور کامل اجرائی نشد است. همچنین طرف های مذاکره اذعان کردند که برخی از مقدمات تحقق این پیمان به حصول برخی شرایط به ویژه شرایط سیاسی از طرف اوکراین بستگی دارد.

لازم به ذکر است، سران گروه موسوم به نرماندی شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در روز های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن پیمان مینسک و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداختند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.