گزارش تکان دهنده درباره افزایش جنایات علیه مسلمانان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، بر اساس مطالعه‌ای که بر روی ۲۰ ایالت آمریکا و شهر نیویورک انجام شده و نتایج آن قرار است برای سازمان جرم‌شناسی جامعه آمریکا ارسال شود، جرائم ناشی از نفرت در آمریکا به‌طور کلی حدود ۶ درصد افزایش یافته، این در حالی است که این جرائم علیه مسلمانان افزایشی ۸۹ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، جرائم ناشی از نفرت تنها در شهر نیویورک، ۲۴ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش، افزایش هراس از مسلمانان، حملات تروریستی اخیر در اروپا و آمریکا، اظهارات متعصبانه خشونت‌گرایان علیه غربی ها از جمله دلایل افزایش جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، جنگ سوریه و همچنین اعلامیه‌ ها و ویدئو های وحشتناک داعش به احساسات منفی علیه مسلمانان در جامعه آمریکا دامن زده است.

در این گزارش آمده است: ناآگاهی در مورد دین اسلام و عدم تعامل معنی‌دار با مسلمانان صلح‌ دوست در کنار تبلیغات و اقدامات اقلیتی از افراط‌ گرایان خشونت‌ گرا تاثیر فراوانی در ایجاد نگرش‌ های منحرف، سوءبرداشت‌ ها و نگرانی‌ ها در مورد مسلمان آمریکایی داشته است.

برخی اظهارات ضد اسلامی نامزدهای انتخاباتی آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز نباید در این خصوص بی تاثیر دانست. «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه خواستار ممانعت از ورود مسلمانان به خاک آمریکا شده بود.

از سوی دیگر تحقیقات اخیر موسسه «پیو» نشان داده است رویکرد آمریکایی ها در قبال مسلمانان از دیگر اقلیت های دینی در این کشور منفی تر است.