خرید هواپیما در مراحل نهایی است/چند ایرلاین‌ خارجی مجوز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه امضا شش سند همکاری میان ایران و آلمان گفت: با توجه به موافقت اوفک درباره خرید هواپیما به زودی ملت ایران شاهد نتایج آن خواهند بود.

وزیر راه و شهرسازی درباره تاسیس شرکت های هواپیمایی جدید با بیان اینکه تمام سیستم قیمت گذاری در حمل نقل هوایی در کشور آزاد شده، اظهار کرد: اکنون شرکت های متعددی از ایران درخواست پروانه و تاسیس کرده اند که البته شرایط را بسیار سخت کردیم.

این مقام مسئول توضیح داد: یک شرکت هواپیمایی که بتواند تمام خدمات لازم را ارائه دهد باید حداقل ۳۵۰میلیارد تومان سرمایه داشته باشد و کارکنان آن نیز باید متخصص باشند؛ ضمن اینکه هواپیماهای شرکت باید نو بوده و سال ساخت‌شان بالای سال ۲هزار باشد.

وی با اشاره به استقبال خوب شرکتهای هواپیمایی خارجی گفت: چندین شرکت اعلام آمادگی کرده و مجوزهای اولیه را گرفتند و در حال انجام بقیه کارهایشان هستند.

به گفته آخوندی، شرکت‌های توانمند با پایه مالی خوب و توان فنی بالا و ناوگان خوب پای کار امده‌اند تا سطح ناوگان هوانوردی ایران را ارتقا دهند.