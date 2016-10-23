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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

وزیر راه و شهرسازی:

خرید هواپیما در مراحل نهایی است/چند ایرلاین‌ خارجی مجوز گرفتند

خرید هواپیما در مراحل نهایی است/چند ایرلاین‌ خارجی مجوز گرفتند

وزیر راه و شهرسازی گفت که مذاکرات مربوط به خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس خرید هواپیما در مراحل نهایی است و بزودی اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه امضا شش سند همکاری میان ایران و آلمان گفت: با توجه به موافقت اوفک درباره خرید هواپیما به زودی ملت ایران شاهد نتایج آن خواهند بود.

وزیر راه و شهرسازی درباره تاسیس شرکت های هواپیمایی جدید با بیان اینکه تمام سیستم قیمت گذاری در حمل نقل هوایی در کشور آزاد شده، اظهار کرد:  اکنون شرکت های متعددی از ایران  درخواست پروانه و تاسیس کرده اند که البته شرایط را بسیار سخت کردیم.

این مقام مسئول توضیح داد: یک شرکت هواپیمایی که بتواند تمام خدمات لازم را ارائه دهد باید حداقل ۳۵۰میلیارد تومان سرمایه داشته باشد و کارکنان آن نیز باید  متخصص باشند؛ ضمن اینکه هواپیماهای شرکت باید نو بوده و سال ساخت‌شان بالای سال ۲هزار باشد.

وی با اشاره به استقبال خوب شرکتهای هواپیمایی خارجی گفت: چندین شرکت اعلام آمادگی کرده و مجوزهای اولیه را گرفتند و در حال انجام بقیه کارهایشان هستند.

به گفته آخوندی،  شرکت‌های توانمند با پایه مالی خوب و توان فنی بالا و ناوگان خوب پای کار امده‌اند تا سطح ناوگان هوانوردی ایران را ارتقا دهند.

کد مطلب 3803901

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    نظرات

    • مجتبی ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
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      پاسخ
      خداییش همیشه پولدارها برنده هستند آخه یکی نیست بگه این هواپیماهایی که فقط برای سفرهای خارجی و پولدارها هستند رو برای چی خریدید چرا پولشو خرج جاده ها نکردید ، چرا لا اقل فن آوری تولید موتور هواپیما رو نخریدید بابا لا اقل چند تا جنگنده میخریدید که اگه این عربستان ملعون مثل صدام یه فکری به سرش زد یه چی داشته باشیم با اف 16 بجنگه خو بابا ما قشر متوسط کجای برنامه برجام شماییم

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