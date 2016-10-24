بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کارمزدها/تخفیف قانونی کارمزد،۳۰درصد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری(اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی) در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت‌ دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی برای سرمایه‌گذاری و بانک بین‌المللی کیش، انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالانه آن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. متن کامل بخشنامه عباس کمرئی و امیرعباس هاشمی‌نژاد به شرح زیر است:

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی برای سرمایه‌گذاری و بانک بین‌المللی کیش ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراما، با عنایت به تکلیف قانونی مندرج بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند (۱) یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی(ریالی) شامل خدمات بابت، انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای، کارت اعتباری، مدیریت اوراق بهادار و بروات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال نمایند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۵ مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌ شماره ۹۱/۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ در مورد خدمات متناظر در جداول ابلاغی، از آن زمان منسوخ خواهد گردید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد.

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی

عباس کمرئی امیرعباس هاشمی نژاد

بر اساس این گزارش، پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی در تاریخ 23 مهرماه سال جاری، جزئیات کامل کارمزدهای بانکی را منتشر کرده بود. اکنون، متن کامل بخشنامه مذکور در لینک http://cbi.ir/datedlist/14583.aspx قابل دسترس است.