تجمع ۱۵ روزه کشاورزان ورزنه برای عدم تخصیص حقابه زاینده رود

علی اظهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز شنبه به دلیل عدم تخصیص حقابه و اجرایی نشدن مصوبات ۹ ماده‌ای آب، کشاورزان ورزنه تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر قرار دادند.

وی بیان داشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه و امام جمعه این شهر با جمعی از کشاورزان به گفتگو نشستند که مقرر شد تا ۱۰ روز دیگر این مشکل را حل و فصل کنند.

نماینده کشاورزان ورزنه ادامه داد: به خاطر اینکه ۱۳ آبان روز دانش آموز هست و ما نمی خواهیم کسی از این تجمع کشاورزان سو استفاده کنند و برای اهداف سوء خود پیش ببرد بنابراین ۵ روز هم خودمان صبر می کنیم اما اگر در این مدت اقدامی از سوی مسئولان در راستای احقاق حق کشاورزان صورت نگرفت به طور قطع هر تصمیمی و هر اقدامی که از سوی کشاورزان انجام گرفت پای خودشان است.

وی با اشاره به اینکه طومارنامه‌ای در جهت این تجمع با امضا ۵۰۰ نفر از کشاورزان با اثر انگشت و کد شناسایی به مسئولان مربوطه در حوزه آب تحویل دادیم، اضافه کرد: تا مدت مشخص شده به اعتراض و تجمع مسالمت آمیز خود ادامه می‌دهیم و خودمان مدیریت می‌کنیم که هیچ کسی از بیرون نیاید و کشاورزان را تحریک به تخریب کاری کنند اما تنها تا ۱۵ ماه جاری تمام مسئولیت را برعهده گرفتیم.

کشاورزان تا پای جان از حق خود دفاع می کنند

اظهری با بیان اینکه بدنبال پیگیری حقوق خود، مرا تهدید کردند که یا تراکتورها را جمع می کنید یا اینکه پرونده سیاسی برایتان باز می‌کنیم، گفت: کشاورزان حتی تا فدای کردن جان خود پای احقاق حق خود ایستادگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه به کشاورزان ظلم شده است و این در حالی که مسئولان به ورزنه می‌آیند و از ما می خواهند که تنها باید دعا کنید تا باران بیاید و مشکل شما حل شود، ادامه داد: دفاع از حق خود نه تنها وظیفه کشاورزان بلکه تمامی اصناف، گروه‌های مردمی و مسئولان است و از تمام مدیران استان می‌خواهیم بنا بر وظیفه خود از حق مردم در مقابل خشکسالی اصفهان دفاع کنند.

نماینده کشاورزان معترض، بیان داشت: چطور از ما می‌خواهند که برای این تجمع و اعتراض باید مجوز بگیریم در صورتی که بدون هیج مجوزی شاهد برداشت های غیر مجاز آب در بالا دست هستیم.

وی گفت: به حق کشاورزان دست درازی کردند و باید همه به امدادخواهی کشاورزان بیایند.

میرمیران، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان ورزنه نیز با اشاره به این تجمع و اعتراض کشاورزان گفت: مسئولان و نمایندگان مجلس آنگونه که باید و شاید انتظار کمکی به صنف کشاورزان نکردند که ما خیلی گلایه داریم.

وی با بیان اینکه ما خیلی عقب هستیم و هیچ اقدامی در جهت نجات زاینده رود انجام ندادیم، بیان داشت: در خواب غفلت به سر می‌بریم و این خشکسالی زاینده رود و بی تفاوتی که نسبت به آن هست یک ننگ و خفت است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان، بیان داشت: اگر مسئولان قادر به اجرای مصوبات ۹ ماده ای نیستند این موضوع را به مردم اعلام کنند نه اینکه مردم را سرگردان کنند.