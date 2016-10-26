۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۵

دفتر ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات «دوستم» واکنش نشان داد

دفتر ریاست جمهوری افغانستان، سخنان اخیر معاون اول «اشرف غنی» را خلاف شأن و موقعیت وی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان اخیر ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علیه مقامات دولتی این کشور، اظهارات وی را خلاف شأن و موقعیت وی دانست.

در ادامه اعلام شده است: بهتر بود تا دیدگاه‌ها و راهکارها در مراجع تصمیم‌ گیری کلان کشور ارائه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ می شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است: تمام صلاحیت‌ها و مسئولیت ها بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است و ژنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری می‌تواند از تمام صلاحیت‌های قانونی خود استفاده کند.

در ضمن ژنرال دوستم اتهاماتی به برخی نهادهای افغانستان نسبت داده است که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای قضایی افغانستان دارد.

لازم به ذکر است دوستم در نشست خبری در شهر «شبرغان» در ولایت جوزجان اشرف غنی و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را متهم به قوم‌گرایی و اعلام کرد: اشرف غنی به گفته‌های افرادی که به زبان پشتو صحبت کنند و از ولایت «لوگر» باشند اهمیت ویژه ای می‌دهد.

پیش از این نیز ژنرال دوستم گفته بود: در مسائل ملی افغانستان کسی با وی رایزنی نمی‌کند و هیچ یک از افراد وابسته به وی در نهادهای دولتی افغانستان سمتی ندارند.

علی کاووسی نژاد

