برگزاری همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی» به همت دانشگاه امام حسین(ع) برگزار میشود.
سومین همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی» به همت دانشگاه امام حسین(ع) و با همکاری ۱۷ موسسه علمی و پژوهشی، ۲۲ دیماه برگزار خواهد شد.
آخرین زمان ارسال چکیده مقالات برای شرکت در این همایش ۱۵ آبان، اعلام نتایج داوری مقالات ۱۲ دی ماه و اعلام داوری نتایج مقالات در تاریخ ۱۸ دی خواهد بود.
محورهای این همایش عبارت است: از آفرینش، حیات، مرگ و پس از مرگ، فناوریهای زیستی و مهندسی ژنتیک، تکامل و تنوع زیستی، فقه و اخلاق علوم زیستی و تعامل علوم زیستی و علوم شناختی.
نام ۱۷ مرکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده باقرالعلوم، شورای تخصصی حوزوی و … به عنوان حامیان این همایش اعلام شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به پایگاه اینترنتی http://elmodin۳.ihu.ac.ir/index.php/elmodin/elmodin۳مراجعه کنید.
