۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

فراخوان مقاله؛

برگزاری همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی»

سومین همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی» به همت دانشگاه امام حسین(ع) می شود. آخرین زمان ارسال چکیده مقالات برای شرکت در این همایش ۱۵ آبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی» به همت دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

سومین همایش «رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی» به همت دانشگاه امام حسین(ع) و با همکاری ۱۷ موسسه علمی و پژوهشی، ۲۲ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

آخرین زمان ارسال چکیده مقالات برای شرکت در این همایش ۱۵ آبان، اعلام نتایج داوری مقالات ۱۲ دی‌ ماه و اعلام داوری نتایج مقالات در تاریخ ۱۸ دی خواهد بود.

محورهای این همایش عبارت‌ است: از آفرینش، حیات، مرگ و پس از مرگ، فناوری‌های زیستی و مهندسی ژنتیک، تکامل و تنوع زیستی، فقه و اخلاق علوم زیستی و تعامل علوم زیستی و علوم شناختی.

نام  ۱۷ مرکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده باقرالعلوم، شورای تخصصی حوزوی و … به عنوان حامیان این همایش اعلام شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اینترنتی http://elmodin۳.ihu.ac.ir/index.php/elmodin/elmodin۳مراجعه کنید.

