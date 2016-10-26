مدارس شیفت بعد از ظهر چالدران را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بعلت بارش شدید برف در منطقه چالدران مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول در این منطقه امروز چهارشنبه در نوبت بعد از ظهر تعطیل است.

همچنین بعلت بارش شدید برف در منطقه چالدران مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول در این منطقه امروز چهارشنبه نوبت صبح تعطیل بود.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در صورت تعطیلی سایر مدارس از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

چالدران از شهرهای آذربایجان غربی واقع در شمال این استان است، کوهستانی بودن این منطقه باعث سرد بودن و برف گیر بودن آن شده است.

بارش برف از سه شنبه شب در چالدران و اکثر شهرهای استان آغاز و مردم را از دومین ماه آبان مجبور به استفاده از لباس های گرم زمستانی و وسایل گرمایشی کرده است.