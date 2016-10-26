به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی، ظهر امروز در مراسم رونمایی از دومین نسخه سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله ها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات گفت: مجلس باید لایحه مالکیت معنوی را در اولویت قرار دهد تا ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات و صیانت از مالکیت معنوی امور علمی و پژوهشی کشور وجود داشته باشد.

رئیس امور دانشجویان وزارت علوم راه اندازی سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله های علمی را در جهت کمک به رشد ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه ارزیابی کرد و ادامه داد: هدف اصلی پژوهشگاه ایرانداک، صیانت از آموزش عالی و پشتیبانی از توسعه علمی کشور است. به این ترتیب با استفاده از ابزارهای جدید می توان ادعا کرد که کار علمی با اصالت در ایران مستقر خواهد شد و دیگر شاهد تخلف و تقلب در آموزش عالی و تولید علم نخواهیم بود.

وی گفت: با استفاده از این سامانه دیگر کسی نمی تواند در حوزه پایان نامه های موجود، اعلام بی خبری و بی اطلاعی کند. از دیگر کارکردهای این سامانه، کمک علمی به دانشجو و اساتید است و از دوباره کاری در پژوهش جلوگیری به عمل می آید.

معاون وزیر علوم کمک به آمایش آموزش عالی کشور را از دیگر کارکردهای این سامانه دانست و گفت: در این سامانه نواقص سامانه قبلی که ناقص ثبت کردن فایل های ارسالی به ایرانداک بود، رفع شده و از ۱۷ آبان ماه فعالیت این سامانه رسما آغاز می شود.

صدیقی با تاکید براینکه مراکز پژوهشی باید با صنعت کشور همسو شوند و نیازها و کمبودهای صنعت باید در اولویت مراکز پژوهشی قرار گیرد، افزود: پژوهشگاه ها باید بیشتر از قبل معرفی شده تا مسئولان، دانشجویان، فرهیختگان و عامه مردم با قابلیت ها و پتانسیل پژوهشگاهها آشنا شوند.