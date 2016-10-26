بازدید استاندار یزد و قائم مقام وزیر تعاون از کارخانجات شهید قندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری یزد، سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد به همراه ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، به همراه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند نفر از هیئت همراه، از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی بازدید کردند.

در آغاز این بازدید گزارشی از وضعیت تولید و صادرات کابل های مخابراتی شهید قندی استاندار بیان شد، استاندار و قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در اتاق نمایش این کارخانه به کمک ماکت کارخانه با چگونگی طراحی، تاریخچه تشکیل و استقرار بخش های گوناگون این شرکت آشنا شدند.

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی تولیدکنندۀ کابل های مخابراتی است و شامل بخش هایی مانند مجموعه تولید کابل نوری، مجموعه تولید کابل مسی، مرکز انرژی، مجموعه انبارهای مواد اولیه، مجموعه انبار محصول، مجموعه بازیافت کابل ها، مجموعه تولید پنل های خورشیدی و سایر سالن ها و زمین ها است.

شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی صادرکنندۀ نمونۀ کشوری در زمینۀ صادرات غیرنفتی بوده است که در راستای صادرات غیر نفتی که رکن مهم اقتصاد، مسیر گسترش و پایداری تجارت خارجی و موتور محرکه تولید است اقدامات شایسته ای انجام داده که مورد تقدیر قرار گرفته است.