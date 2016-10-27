شیعه انگلیسی مأمور تفرقه افکنی است/پیگیر لغو روادید با عراق هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر، در جمع روحانیون و کارگزاران حج و عتبات، در بجنورد، اظهار داشت: دشمنان با ایجاد شیعه انگلیسی و تسنن آمریکایی تلاش می‌کنند بین مسلمانان تفرقه افکنی کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای شناخت حقیقی ائمه اطهار (ع) باید به دنبال منابع مورد تایید باشیم تا از مطالب جعلی فاصله بگیریم، افزود: دشمنان اسلام همواره در تلاش بوده تا با به شهادت رساندن علما، از بین بردن کتاب‌ها و دست نوشته‌ها چیزی از شیعه باقی نماند و مکتب شیعه نیز به فراموشی سپرده شود.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه دشمن هدفی جز تضعیف آرمان ها و ارزش های اسلام و تشیع ندارد که در این شرایط باید آگاه بود، گفت: با نگرش بر سیره زندگی ائمه اطهار (ع) می‌توان به این حقیقت دست یافت که اگر به دنبال داشتن زندگی خوب و پسندیده هستیم باید راه و منش آن امامان همام را در پیش بگیریم و در تمام مراحل زندگی، الگوی ما باشند.



وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم از اصل مکتب شیعه فاصله بگیریم، گفت: متاسفانه اطلاعات مردم نسبت به مسائل فقهی، شرعی و زندگانی و سیره ائمه اطهار (ع) بسیار کم است، لذا روحانیون باید برای آگاهی سازی مردم در این زمینه و توطئه دشمنان علیه مکتب تشیع بیش از پیش تلاش کنند.



حجت الاسلام قاضی عسکر در ادامه از پیگیری برای لغو روادید بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق خبر داد و افزود: ایران از مدت‌ها قبل برای لغو روادید با عراق اعلام آمادگی کرده، ولی این کشور هنوز آمادگی لازم را ندارد و امیدواریم پیگیری‌ها نتیجه دهد و زائران ایرانی بتوانند بدون روادید به عتبات عالیات اعزام شوند.



وی همچنین با اشاره به اینکه ایام اربعین حسینی را پیش رو داریم، ابراز داشت: تا چند وقت دیگر شاهد حضور پرشور میلیونی مردم از اقصی نقاط جهان در کربلا خواهیم بود که زائران با این حضور پرشور خود بیش از پیش عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.



حجت الاسلام قاضی عسکر با بیان اینکه پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) نشان از همبستگی و وحدت دو ملت ایران و عراق است، خاطرنشان کرد: موکب‌هایی که در مسیر پیاده روی زائران برپا می شود و به زائران خدمات رسانی می کنند، در هیچ کجای دنیا مانند آنها وجود ندارد و با اینکه مردم را نمی شناسند، اما به بهترین شکل از آنها پذیرایی کرده و خدمت می کنند.