اعضای جوان مشهدی به چهار بیمار اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر ابراهیم خالقی از انجام ششصدودهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی خبر داد و اظهار کرد: مهدی جوان ۲۱ ساله، ساکن مشهد، که از بیمارستان طالقانی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود: کلیه‌های این بیمار به یک زن ۳۴ ساله ساکن نهبندان و یک مرد ۴۷ ساله ساکن شاهرود که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کبد بیمار نیز در بیمارستان منتصریه به یک مرد ۳۹ ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی ابراز کرد: قلب این جوان مرگ مغزی نیز در بیمارستان امام رضا(ع) به مرد ۴۱ ساله ساکن مشهدی اهدا و پیوند شد.