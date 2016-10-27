احداث راه آهن برقی اهواز - اصفهان ردیف بودجه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسید آقایی ظهر امروز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه قطار ماهشهر اظهار کرد: تحول در راه آهن کشور آغاز شده و امروز ثمر آن را می بینیم. خوزستان بر گردن همه کشور حق ویژه ای دارد و هرچقدر برای آن کار کنیم باز هم کم است. باید به مردم خوزستان بیش از پیش خدمت کنیم.

وی افزود: خوزستان در محور توسعه راه آهن قرار دارد و امروز پروژه دو خطه شدن اهواز ـ بندر امام و ایستگاه ماهشهر را افتتاح کردیم. پروژه دو خطه کردن اهواز ـ اندیمشک نیز در دستور کار قرار دارد. خط ریلی اهواز ـ خرمشهر را نیز مورد بازسازی قرار داریم.

پور سید آقایی بیان کرد: خط ریلی بندر امام به خرمشهر و از آنجا به عراق را نیز شروع خواهیم کرد. اتصال اهواز به مرکز کشور (اصفهان) را هم داریم که یکی از پروژه های بزرگ کشور است ولی زمان بر خواهد بود. راه آهن برقی و دو خطه با سرعت بالا برای این خط اهواز به اصفهان توسط دولت مصوب شده و در ردیف بودجه هم قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با این پروژه بزرگ می خواهیم خوزستان را به عنوان یک استان نمونه در توسعه حمل و نقل ریلی داشته باشیم. انجام مطالعات برای اتصال ماهشهر به بهبهان و رامهرمز را نیز در دست اقدام داریم. با تعریف پروژه های مختلف تلاش می شود تا یک صنعت توسعه یافته ریلی را در مجموع داشته باشیم.

پورسید آقایی عنوان کرد: راه آهن متعلق به همه ملت است و انشاالله بتوانیم راه آهنی درخور شأن مردم داشته باشیم و عنوان صنعت مدرن و توسعه یافته آن را به سایر کشورهای جهان عرضه کنیم.



