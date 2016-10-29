منتخبی از آثار ۱۴ عکاس در نگارخانه«تاروپود» شیراز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های جاری نگارخانه تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ۱۷ عکس از ۱۴ عکاس به روی دیوار رفته که حاوی نکاتی است.

در این نمایشگاه که به نمایشگاه گردانی آرش اشکر، هنرمند عکاس برگزار شد و تا ۱۹ آبان در نگارخانه تار و پود قرار دارد اغلب آثار پیرامون طبیعت، مناظر دیدنی ایران و گاهی نیز عکس های از کار و زندگی ایرانی هاست.

در نمایشگاه یادشده که شامگاه جمعه با حضور علاقه مندان به هنر عکاسی آغاز به کار کرد، بردیا سعادت، کیارنگ علایی و سجاد آورند هریک با دو قاب عکس حضور دارند و دیگر عکاسان هر یک با تک عکس به نمایشگاه پیوسته اند که جاذبه های گردشگری ایران از جمله طبیعت، آسمان شب، معماری و سوژه های اجتماعی را در بر می گیرند.

عکاسانی چون آرش اشکر فرزاد اشکر، بهمن بهروز، سجاد آروند، حسین خسروی، طاهره رخ بخش، عطا رنجبر زیدانلو، بردیا(مهدی) سعادت، عرفان سامان فر، حامد صفایی، کیارنگ علایی، مهدی غلامی نسب، سجاد مختارزادگان و هادی محسن تبار آثار خود را در این نمایشگاه به نمایش می گذارند.

در نمایشگاه عکس «نیکون» که با حمایت یکی از برندهای معتبر و شناخته شده جهانی برگزار؛ به علت قرار گرفتن آثار در قاب شیشه ای بیننده دچار خطای در تماشا به خاطر آنتی رفلکس نبودن شیشه ها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نمایشگاه یادشده که تا ۱۹ آبان دایر خواهد بود، نخستین همایش بزرگ عکاسی در پردیس سینمایی گلستان برگزار می شود که حاوی کلاس های آموزش ابتدای کار با دوربین بر اساس استاندارد مدرسه نیکون است.

همچنین در نخستین همایش بزرگ عکاسی شیراز کیارنگ علایی و سجاد آورند طی دو کارگاه آموزشی به گفتارهایی پیرامون آرت فتوگرافی(عکاسی هنری) و جستجوگری هدفمند(تعریفی در باب برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی در عکاسی مستند اجتماعی) می پردازند.

نخستین همایش بزرگ عکاسی شیراز با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به میزبانی پردیس سینمایی گلستان واقع در بلوار معالی آباد ساختمان الف، ۱۲ آبان ماه جاری از ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.