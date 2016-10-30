افزایش تورم بریتانیا بعد از برگزیت/آغاز بحران کاهش قدرت خرید مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CNBC، گزارشهای متعددی نشان میدهد که اعتماد مصرفکننده در انگلستان در حال کاهش بوده و توانایی خانوادههای انگلیسی برای تحمل هزینههای خانوار، کمتر شده است. همه اینها به علت افزایش میزان تورم است.
برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به کاسته شدن از ارزش پوند در برابر دیگر ارزهای رایج که بعد از برگزیت رخ داده است، این میزان تورم تا سال آینده تا ۳ درصد نیز افزایش مییابد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تغییرات ایجادشده در ارزش پوند استرلینگ- که هماکنون در حدود ۱۸ درصد نسبت به دلار کاهش ارزش داشته است- باعث تغییر و تحول زیادی در اقتصاد انگلستان شده است.
برگزیت همچنین میتواند دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را برای انگلستان کاهش دهد و این به معنای افزایش دوباره قیمتها خواهد بود. استفان هارمستون، رئیس اندیشکده یوگاو، در این باره گفت: «مصرفکنندگان به این موضوعات توجه میکنند. آنها میدانند که این مساله محتمل است که اوضاع تا سال آینده که انگلستان شروع به مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا میکند، بدتر از حالا شود. در شرایطی که دستمزدها همچنان بر طبق رویه قبلی محاسبه میشود، در حال حاضر افزایش قیمتها به خانوارها آسیب میزند.»
میزان قدرت خرید مردم که توسط سوپر مارکت زنجیرهای و مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب و کار «اسدا» پیگیری میشود، نشان میدهد که دستمزد خانوارها در ماه سپتامبر تنها ۹ پوند نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این اولین بار بعد از ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی است که میزان افزایش دستمزد از دو رقم کاهشیافته است.
با افزایش میزان تورم، «کی دانیل نوفلد»، اقتصاددان موسسه «Cebr» بیان کرد که کاهش قدرت خرید مردم در سال ۲۰۱۷ نیز اجتنابناپذیر است.
