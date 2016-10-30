«رونالدو» از مرز ۳۵۰ گل زده عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد تا در هفته دهم لالیگا با درخشش «کریستیانو رونالدو» در یک بازی خارج از خانه تیم آلاوس را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد.

گل دقیقه ۱۷ رونالدو در این دیدار، سیصد و پنجاهمین گل او در تمامی رقابتهای باشگاهی اش در تیم‌های اسپورتینگ، منچستریونایتد و رئال مادرید بود.

همچنین رونالدو در این دیدار موفق شد تا هت تریک کند و با توجه به ۶۶ گلی که تاکنون برای تیم ملی پرتغال به ثمر رسانده است، حالا به رکود ۵۰۰ گل زده در تمامی رقابتهای دوران حرفه ای خود نزدیک شده است.

رونالدو در تیم فوتبال اسپورتینگ تنها سه بار گلزنی کرد و پس از آن به «اولدترافورد» رفت و طی شش فصل حضورش در منچستریونایتد، ۸۴ بار دروازه حریفان را گشود. وی با سه گلی که مقابل آلاوس زد، تا به حال در ۲۴۳ بازی خود برای رئال مادرید، ۲۶۳ گل به ثمر رسانده است.

همچنین گلزنی این بازیکن ۳۱ ساله مقابل آلاوس، به این معناست که وی مقابل تمامی رقبای اسپانیایی اش گلزنی کرده است.