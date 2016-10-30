بازار روغن نباتی کشش افزایش قیمت ندارد/تولید با نصف ظرفیت

داریوش محمودی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قیمت روغن نباتی از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایشی نداشته است، گفت: ما پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت دادیم که در مردادماه مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه به دلیل ماه مبارک رمضان این افزایش قیمت به اجرا نرسید و پس از آن هم به دلیل نبود کشش در بازار نتوانستیم این مصوبه را به طور کامل اجرا کنیم، افزود: در حال حاضر کارخانجات مجوز افزایش قیمت روغن نباتی را دارند اما چون در بازار موضوع رقابت مطرح است، فعلا مصوبه افزایش قیمت را بطور کامل اجرا نکرده‌اند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی است، اظهار داشت: بنابراین نرخ ارز تاثیر زیادی در قیمت تمام شده محصولات ما دارد.

محمودی در خصوص پیش بینی آینده بازار روغن نباتی، گفت: روغن جزو کالاهای اساسی است، صنف و صنعت تلاش خود را می‌کند تا شرایط در این بازار متعادل باشد و در صورت تامین مواد اولیه کارخانجات مشکلی در بخش تولید و بازار نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت کارخانجات تولیدکننده ۳.۵ میلیون تن است که در حال حاضر ۱.۵ میلیون تن تولید داریم، اظهار داشت: میانگین مصرف روغن نباتی در کشور هم ۱.۵ میلیون تن در سال است بنابراین نیاز به افزایش تولید برای مصرف داخل نیست.