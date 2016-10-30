به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از مهار تورم افسار گسیخته سال‌های گذشته و برقراری ثبات اقتصادی نسبی در جامعه، و به ویژه پس از ظرفیت‌های ایجاد شده در فضای پسابرجام، تلاش برای سرعت دادن به رونق اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، ارتقای سطح معیشت مردم سرلوحه اقدامات نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی کشور است .

در همین راستا اعطای بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی حدود ١٣هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون، از جمله افتخارات نظام بانکی است. این اتفاق خوشایند در حالی رخ داده است که بر اساس برآورد های اولیه، پیش‌بینی می‌شد تنها ۷۵۰۰ واحد مشمول طرح باشند و البته روند اعطای این تسهیلات کماکان ادامه دارد. همچنین بانک مرکزی برای تسهیل هرچه بیشتر پرداخت تسهیلات به این واحدها، این بنگاهها را از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و کمبود منابع استانی مستثنی کرده است.

در همین خصوص و در کنار تشکر از مساعدت کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید و تلاش نظام بانکی در تشخیص و تخصیص بهینه اعتبارات؛ همراهی، اعتماد و سعه صدر هموطنان عزیزمان در سراسر کشور در دستیابی به این مهم قابل تقدیر و شایسته تعظیم است.

در واقع سپرده‌های خرد و کلان مردم عزیزمان که حاصل تلاش شبانه‌روزی‌شان است، اکنون و در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تنگنای اعتباری است، به عنوان پشتوانه و منبعی برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. به بیان بهتر هرچند عزم جدی نظام بانکی در استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال نقش مهمی در این امر داشته است، اما بدون شک سهم عمده‌ای از دستاوردهای اخیر را بایستی به پای مردم نوشت. کشاورزان، کارگران، کارمندان، تجار، صاحبان مشاغل و تک‌تک افرادی که به عنوان صاحبان اصلی این کشور، با اعتماد به نظام بانکی، سرمایه‌هایشان را در راه رشد و توسعه ایران عزیز خرج کرده و به سهم خود در سربلندی آن شریکند.

بسیار خرسندم که نظام بانکی توانسته است همراهی هموطنان عزیز را با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و اشتغال پاسخ دهد و امیدوارم با تداوم این روند، شاهد گشایش‌های اقتصادی بیش از پیش مبتنی بر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی باشیم. در پایان دست تمامی هموطنانم را به گرمی می‌فشارم و اطمینان می‌دهم که شبکه بانکی کشور ضمن صیانت از سرمایه‌های مردم، تمام توان خود را برای رونق تولید و اشتغال به کار خواهد گرفت.