برنامه های دانشگاه شیراز برای انتخابات/ دعوت از افراد سرشناس

مجید ارشاد درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در سال منتهی به انتخابات قرار داریم، دانشگاه شیراز نیز مانند دیگر دانشگاه ها در حوزه برنامه های انتخاباتی فعال است و زمینه حضور و سخنرانی چهره های سرشناس در این زمینه را فراهم می کند.

وی افزود: تشکل های دانشجویی دانشگاه درخواست های خود را برای سخنرانی افراد ارائه می کنند و در صورتی که افراد معرفی شده مشکل قانونی نداشته باشند می توانند در دانشگاه سخنرانی کنند.

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: دانشگاه شیراز علاوه بر توجه به فعالیت های علمی و آموزشی به مسائل فرهنگی دانشجویان نیز توجه می کند.

ارشادی تاکید کرد: حضور افراد برای سخنرانی در دانشگاه موجب می شود موضوع انتخاب اصلح مورد نقد و بررسی قرار گیرد.