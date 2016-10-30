۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

رئیس جمهور فیلیپین اعلام کرد؛

اجرای برنامه‌های فقرزدائی از مسلمانان جنوب فیلیپین

رئیس جمهور فیلیپین با حمایت از وضع قوانینی که باعث رفع فقر در بین مسلمانان مورو خواهد شد، گفت: مسلمانان همانند دیگر شهروندان فیلیپینی سهمی مشابه در استفاده از ثروت ملی کشور را خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین اجرای طرحهائی در جهت فقرزدائی و رفع عقب ماندگی جامعه مسلمانان در جنوب این کشور را آغاز کرد.

وی طی مراسمی اجرای برنامه های رفع فقر از مسلمانان ساکن در جزیره خود مختار «مین دانائو» و دیگر نواحی جنوب فیلیپین آغاز کرده و گفت: اطلاعات آماری حاکی از فقر شدید منطقه مورو(مسلمان نشین) در کشور است و من با اختصاص بودجه کافی به این نواحی، به شکوفائی توانائیهای مسلمانان و برچیده شدن این شرایط سخت خواهم پرداخت.

دوترته از آغاز دوران ریاست جمهوری و به عنوان اولین رئیس جمهور در حمایت از مسلمانان، با ارائه درخواستهائی متعدد به مجلس، خواستار تغییردر قوانین و رفع بی عدالتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مسلمانان و دیگر گروه های مخالف دولتهای گذشته، در بهره برداری از منابع و ثروت ملی همچون دیگر شهروندان فیلیپین شده است.

