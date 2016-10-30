به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین اجرای طرحهائی در جهت فقرزدائی و رفع عقب ماندگی جامعه مسلمانان در جنوب این کشور را آغاز کرد.

وی طی مراسمی اجرای برنامه های رفع فقر از مسلمانان ساکن در جزیره خود مختار «مین دانائو» و دیگر نواحی جنوب فیلیپین آغاز کرده و گفت: اطلاعات آماری حاکی از فقر شدید منطقه مورو(مسلمان نشین) در کشور است و من با اختصاص بودجه کافی به این نواحی، به شکوفائی توانائیهای مسلمانان و برچیده شدن این شرایط سخت خواهم پرداخت.

دوترته از آغاز دوران ریاست جمهوری و به عنوان اولین رئیس جمهور در حمایت از مسلمانان، با ارائه درخواستهائی متعدد به مجلس، خواستار تغییردر قوانین و رفع بی عدالتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مسلمانان و دیگر گروه های مخالف دولتهای گذشته، در بهره برداری از منابع و ثروت ملی همچون دیگر شهروندان فیلیپین شده است.